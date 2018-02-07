Almanya'da koalisyon bilmecesi

Almanya'da 5 aydır yoğun bir trafik ile süren ve bir türlü sağlanamayan koalisyon, bugün itibariyle büyük oranda uzlaşıyla sonuçlandığı belirtildi. Ancak halen konuya ilişkin farklı sesler yükseliyor.

"UZLAŞI SAĞLANDI"

Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar, koalisyon hükümeti kurulması konusunda prensipte anlaştılar.

Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Partisi'nin dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldığını yazdı. Bild, Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi'nden Horst Seehofer'in içişleri bakanlığı görevini aldığını iddia etti.

MUHAFAZAKARLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR

Reuters'a göre ise muhafazakar partiden bir siyasetçi ve müzakerelere katılan bir kaynak tarafların henüz uzlaşıya varmadığını ve bazı konuların hâlâ müzakere edildiğini ve sürecin uzayabileceğini belirtti.