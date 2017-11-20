Almanya'da koalisyon çıkmazı

Almanya'da Hür Demokrat Partinin (FDP), "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmelerden çekilmesi ülkede bir anda tüm gündemi değiştirdi.

ALMANLAR HÜKÜMET KURAMIYOR

FDP çekilmeye gerekçe olarak partiler arasında güven tesis edilememesini gösterdi. Bunun üzerine Başbakan Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek ülkede bundan sonra atılacak adımları ele alacak.

ALMANYA'NIN SİYASİ İSTİKRARI SALLANTIDA

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir koalisyon ülkesi olmaktan kurtulamayan Almanya'da ilk defa siyasetin bu kadar çıkmaza girmesi Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif ülkesi durumunda bulunan Almanya'nın geleceğindeki siyasi istikrar konusunda da soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

HÜKÜMET KURMA SENARYOLARI

Senaryolara göre Başbakan Merkel, Sosyal Demokrat Partiye (SPD) giderek koalisyon kurma teklifinde bulunabilir. SPD kabul ederse ''büyük koalisyon'' için görüşmeler başlayabilir ve ardından CDU/CSU (Hristiyan Birlik Partileri) - SPD hükümeti kurulabilir.

SPD yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, muhalefette kalacağını bildirmişti. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak SPD'nin bunu yeniden değerlendirme imkanı bulunuyor.

EN KUVVETLİ İHTİMAL

Diğer bir teoriye göre SPD Merkel'in görevini bırakmasını isteyebilir ve başka bir CDU'lu isim başkanlığında hükümete girebilir.

Ancak bu seçenek şu an için çok gerçekçi gözükmüyor. Ülkede en kuvvetli ihtimaller arasında azınlık hükümeti kurulması veya erken seçime gidilmesi bulunuyor. CDU, azınlık hükümetini ya Yeşiller ile ya da FDP ile kurabilir ancak dışardan destek gerektiği için bu zor bir ihtimal ancak teknik olarak imkansız değil.