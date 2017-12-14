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Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

18 Ekim'den beri koalisyon kurulmaya çalışılan Almanya'da, Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti yeniden masaya oturdu.

AA | 14.12.2017 - 01:39..
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Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

Almanya'da ilk başlayan koalisyon görüşmeleri tam 4,5 hafta sürmüş ve FDP'nin masadan kalkmasıyla olumsuz sonuçlanmıştı. Aradan geçen 3,5 haftanın ardından CDU/CSU ile SPD yeniden görüşmelere başladı.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

(FDP) Hür Demokratlar lideri Christian Lindner

SCHULZ  VE MERKEL DE TOPLANTIYA KATILDI

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Başbakan Angela Merkel ve Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile Alexander Dorbrind, SPD'den Genel Başkan Martin Schulz ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles katıldı.

Berlin'de yaklaşık 2,5 saat süren müzakere sonrası yapılan kısa açıklamada, CDU/CSU'nun SPD ile güvene dayalı ve açık bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

SPD KARARINI CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

CDU/CSU'nun SPD ile koalisyon kurmak amacıyla ön görüşmelere başlamak istediği SPD'de ise cuma günü yapılacak parti yönetimi toplantısı sonrası kararın açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

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