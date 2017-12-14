Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

Almanya'da ilk başlayan koalisyon görüşmeleri tam 4,5 hafta sürmüş ve FDP'nin masadan kalkmasıyla olumsuz sonuçlanmıştı. Aradan geçen 3,5 haftanın ardından CDU/CSU ile SPD yeniden görüşmelere başladı.

(FDP) Hür Demokratlar lideri Christian Lindner

SCHULZ VE MERKEL DE TOPLANTIYA KATILDI

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Başbakan Angela Merkel ve Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile Alexander Dorbrind, SPD'den Genel Başkan Martin Schulz ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles katıldı.

Berlin'de yaklaşık 2,5 saat süren müzakere sonrası yapılan kısa açıklamada, CDU/CSU'nun SPD ile güvene dayalı ve açık bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı.

SPD KARARINI CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

CDU/CSU'nun SPD ile koalisyon kurmak amacıyla ön görüşmelere başlamak istediği SPD'de ise cuma günü yapılacak parti yönetimi toplantısı sonrası kararın açıklanmasının beklendiği ifade edildi.