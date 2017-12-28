taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.744
USD
3,8207
EURO
4,5643
ALTIN
158,73
PETR
66,1600

Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

Ülkede, düşük faiz ortamına karşın artan konut fiyatları ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

AA | 28.12.2017 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Emlak
Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

Almanya'da düşük faiz sayesinde kolaylaşan finansmana karşın ülke genelinde konutların aşırı değerli olması ve komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düşük faiz ve parasal genişleme gibi para politikaları uygulamasının ardından Euro Bölgesi ülkelerinde, özellikle de Almanya'da, düşük faiz oranlarının konut sektörüne etkisi gündeme gelmişti.

Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

Yapılan araştırmalar ve yayımlanan istatistikler, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da konut almanın giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Ülkede konut ve ticari gayrimenkul fiyatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam etti.

Gerçek işlem verilerine dayanan Almanya VDP Emlak Fiyat Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. VDP Emlak Fiyat Endeksi'nin yayımlandığı 2006'dan bu yana gerçekleşen çeyrek bazdaki en güçlü artış, bu yılın temmuz-eylül döneminde kaydedildi.

"GAYRİMENKUL FİYATLARI KASABA VE ŞEHİRLERDE AŞIRI DEĞERLİ"

Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra fiyatların "aşırı değerli" olması da konut alımında karşılaşılan diğer bir sorunu oluşturuyor.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) geçen ay yayımladığı raporda referans gösterdiği 2016 yılı model hesaplamaları, gayrimenkullerin, kasaba ve şehirlerde yüzde 15 ila 30 "aşırı değerli" olduğunu ortaya koydu.

Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya’daki emlak piyasası bir bütün olarak ekonomi için önemli. Konut finansmanları, tüm hanehalkı borcunun 3'te ikisinden fazlasını oluşturmakta ve özel sektör için 2 krediden biri emlak ile bağlantılı." ifadelerini kullandı.

Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

EV ALIMINA KOMİSYON ENGELİ

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler de ülkede konut alırken karşılaşılan diğer önemli bir sorunu oluşturuyor.

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı araştırmaya göre, ülkede düşük faiz sayesinde konut alımı, neredeyse her yerde kiradan daha ucuz olmasına karşın aracılık ücretleri bu süreçte önemli bir engel olarak görülüyor.

Başkent Berlin'de 200 bin avroluk bir konuta 14 bin euro komisyon ücreti talep edilebildiği belirtilen araştırmaya göre, Berlin’de dairelerin yaklaşık yüzde 80'i komisyoncular tarafından satışa sunuluyor. Söz konusu oran, Düsseldorf'ta yüzde 76, Köln'de yüzde 63 ve ülke genelinde yüzde 59 olarak belirlendi. Uzmanlar, bu duruma karşı tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, söz konusu faktörlerin yanı sıra ülkede özellikle metropol şehirlerde konut açığının yüksek olması ve kiraların da giderek artması önemli bir sorun olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Kamu konutlarında kira bedelleri belli oldu
Yurt içindeki kaloriferli konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 4,25 lira olacak
Kamu konutlarında kira bedelleri belli oldu
Yurt içindeki kaloriferli konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 4,25 lira olacak.
ABD'nin en pahalı evi bitiyor
ABD'nin Los Angeles kentine yakın Bel- Air bölgesinde yeni bir ev inşa ediliyor.
Türkmen: Üsküdar'da 1+1'lere izin verilmeyecek
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe sınırları içerisinde yapılacak yeni inşaat projelerinde 1+1'lere ve gökdelenlere izin verilmeyeceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

134
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

253
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

138
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

107
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

44
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

34
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM