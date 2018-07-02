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Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

İltica politikaları, Alman hükümeti içindeki krizi büyüttü. Merkel'e rest çeken İçişleri Bakanı Seehofer, istifa kararı aldı.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 01:36..
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Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Merkel, uzun bir süredir soğuk savaş halinde. İltica politikaları nedeniyle ikili arasında yaşanan görüş ayrılıkları hükümette kriz çıkarttı.

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek


KOALİSYON HÜKÜMETİ SALLANTIDA

2008 yılından itibaren partinin liderliğini yapan Seehofer, Şubat ayında kurulan Alman hükümetinin İçişleri Bakanı oldu. Merkel ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine alınması konusunda anlaşamayan Seehofer, rest çekti.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Münih'te partisini toplayan Seehofer, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Alman seçmenler de Merkel'in AB zirvesinde sergilediği duruştan rahatsız oldu. Ülkelerinde mülteci istemeyen halk, Merkel'in artık görevi bırakması gerektiğini düşünüyor.

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