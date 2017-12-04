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Almanya'da kundaklama şüphesi

Almanya'nın Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının üzerinde kundaklama şüphesi bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 08:47..
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Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Saarbrücken kentinde 5 katlı apartmanda 4 kişinin öldüğünü, biri ağır 23 kişinin yaralandığını bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.

Almanya'da kundaklama şüphesi

100'DEN FAZLA İTFAİYE

Yangının zemin kattan başlayıp 3. kata kadar ulaştığını aktaran İftaiye sözcüsü Roskos, söndürme çalışmalarına 100'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi. Bölgede çok sayıda polisin de görev aldığını belirten Roskos, yangında başka hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olaya kundaklAma şüphesiyle de yaklaşılıyor. Daha önce de "Neo Nazi" ve ırkçı gruplar, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde yerleşim birimlerine yönelik kundaklama eylemlerinde bulunmuşlardı.

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