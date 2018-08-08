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Almanya'da kuruyan nehirlerden mühimmat çıktı

Aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyesinin üştüğü Saksonya'daki Elbe Nehri'nde, 2.Dünya Savaşı'ndan kalma birçok mermi, mayın ve el bombası bulundu.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 06:29..
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Saksonya-Anhalt Bölgesi Teknik Polis Departmanı çalışanı Grith Merker, Ağustos ayı başında 22 ayrı yerde mühimmat bulunduğunu belirtti.

Deutsche Welle'nin haberine göre; kuraklık Almanya'daki tüm nehirleri etkiledi, ancak en fazla Saksonya'daki Elbe Nehri üzerinde etkili oldu. Bazı yerlerde su seviyesi 46 santimetreye kadar düştü. Vatandaşlar buldukları patlamamış mayınlar, eski el bombaları ve mermiler hakkında ilgilileri bilgilendirmeye başladı. Bulunan eski mühimatlardan dolayı herhangi bir kaza yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya'da kuruyan nehirlerden mühimmat çıktı

"ÇOK SAYIDA BATLAMAMIŞ MERMİ OLABİLİR"

Saksonya Eyaleti yetkilileri. "Şubat 1945'te, İngiliz ve Amerikan uçakları başkent Dresden'i büyük bir bombardımana maruz bıraktılar, bu nedenle çok sayıda patlamamış mermi toprakta kalmış olabilir" uyarısında bulunarak, vatandaşlara ihtiyatlı olma çağırısı yaptı.

Daha önce de, Almanya nehirlerindeki balıkların sudaki oksijen seviyesindeki azalmaya bağlı olarak kitlesel bir şekilde öldükleri bildirilmişti.

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