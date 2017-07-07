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Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

G20 öncesi bir araya gelen Merkel ile Trump, zirve gündemindeki bazı konuları görüştü.

07.07.2017 - 07:05
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  2. Dünya

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde Merkel ve Trump, Hamburg’daki "Atlantik Oteli”nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

1 SAAT SÜRDÜ

Almanya tarafından bir hükümet sözcüsü, Alman basınına yaptığı açıklamada Merkel ile Trump arasındaki yaklaşık bir saat süren görüşmede, G20 gündemindeki bazı konuların ele alındığını bildirdi.

Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

ORTADOĞU, UKRAYNA KRİZİ

Sözcü ayrıca Kuzey Kore, Ortadoğu'daki durum ve Ukrayna'daki krizi gibi dış politika konularının görüşmenin odak noktasına yer aldığını ifade etti.

Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

BAKANLAR DA KATILDI

Söz konusu görüşmeye Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, Trump'ın kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de katıldı.

Öte yandan, Başbakan Merkel, Trump ile görüşmesinden önce Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

Almanya'da Merkel-Trump görüşmesi

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