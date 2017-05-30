Almanya'da Merkel'e İncirlik baskısı arttı

Türkiye, İncirlikte'ki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin vermedi. Türkiye'nin bu kararı, Almanya'da gündemden düşmüyor.

"TÜRKİYE'YE BASKI YAP"

Almanya'da koalisyon ortağı ve ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Sol Parti'nin sözcüleri, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'ye bu konudaki karar için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Alman Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan koalisyon ortağı SPD'nin dış politika sözcüsü Niels Annen, ivedi şekilde karar alınması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ YAPIYOR

Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da Süddeutsche Zeitung'a açıklamasında "Federal hükümet aylardır Erdoğan'ın kendi istediğini yapmasına izin veriyor" dedi.