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Almanya’da mültecilere yönelik 2 bin 219 saldırı

Ülkede mültecilere yönelik ırkçı saldırılarda azalma olmasına karşın, 2 bin 219 saldırı kayıtlara geçti.

İHA | 28.02.2018 - 15:17..
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Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılında Almanya’daki mültecilere yönelik 3 bin 500 saldırının olduğunu 2017 yılında ise bunun bin 281’e gerilediğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda düşüş yaşanmasına rağmen ülkede ırkçı söylemlerin endişe verici boyutta olduğu ve istatistiklere yansıyan rakamların da gerçeği göstermediği belirtildi.

Almanya’da mültecilere yönelik 2 bin 219 saldırı

Mültecilere dönük ırkçı saldırıların bin 901’inin mültecilerin kaldığı evlerde, 313 saldırının ise baskın niteliğinde gerçekleşti bildirildi. Saldırılarda en az 300 mültecinin yaralandığı raporlarda yer alırken, mültecilere fiziki şiddet, kundaklama, patlayıcı ile saldırmak ve mülke zarar verme gibi eylemlerin gerçekleştirildiği açıklandı.

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