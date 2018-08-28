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Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz’te bir Alman'ın öldürülmesi sonrası başlayan ırkçı gösteriler devam etti. İki grup arasındaki kavga, polisin de devreye girmesiyle çatışmaya dönüştü.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 09:32..
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Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Almanya'da iki gün önce başlayan sağ-sol çatışmaları giderek büyüyor. Dün de polisin tüm önlemlerine rağmen devam eden olaylar, polislerin de devreye girmesiyle büyüdü.

Sağ ve solcu gruplar birbirlerine girdi, çatışmalar yaşandı.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

NAZİLER HORTLADI

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 ırkçı katıldı. Göstericiler Marz anıtının önünde nazi selamı verdiği gördüldü. Aşırı sağcıların bu yaklaşımı "Almanya'da Naziler yeniden hortladı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin yüzünü kapattığı ve bazılarının da “Hitler selamı” verdikleri belirtilerek, bu ihlaller karşısında gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı - VİDEO

KARŞIT GÖSTERİLER ÇATIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Aşırı sağcı grupların eyleminden yaklaşık bir saat önce sol grupların gösteri düzenlendiği bildirildi. Sol grupların gösterisine yaklaşık bin kişi katıldığı belirtildi.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Sol Parti Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner, “Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler, bizde kaygı yaratıyor. Chemnitz’in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Sağcıların eylemlerine karşı solcuların da sokaklara inmesi adeta meydan savaşlarına neden oldu.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE YARALI

Polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Polislerin müdahaleleri de oldukça sert oldu, göstericileri tartaklayarak darbeden güvenlik güçleri, yakaladıklarını gözaltına aldı.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

Kentte yaşanan olayların ardından Saksonya Başsavcılığının soruşturma başlatacağı açıklandı. Soruşturmayı, Saksonya eyaleti Başsavcısı Hans Strobl’un yanı sıra eyalette iki yıl önce aşırı gruplarla mücadele için kurulan özel birimin yürüteceği açıklandı.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı

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