Almanya Chemnitz'de yaşanan olaylar nedeniyle önce sağ sol kavgası yaşarken şimdi de ırkçıların da araya girmesiyle Nazi sloganları yükselmeye başladı.

Köthen'de dün yapılan aşırı sağcı eylem ölen genci anmak için gerçekleştirilecekti ancak eyalet yetkililerinin açıklamasına göre yürüyüşe araşlarında radikal eğilimleri ile tanınan 400-500 kişinin de olduğu 2500 kişi katıldı.

Almanya'da Naziler sokaklarda ViDEO

NAZİ SLOGANLARI ATILDI

Sosyal medyadaki görüntülerde eylemcilerin 'Nasyonal Sosyalizm, şimdi, şimdi, şimdi' şeklinde slogan attıkları görüldü.

Aşırı sağcı grubun liderlerinden David Koeckert adlı kişi de gösteride yaptığı konuşmada "Alman halkına karşı yapılan ve burada gerçekleşmekte olan ırk savaşına karşı kendimizi savunmalıyız. Meleyen koyun olmayı mı sürdürmek istiyorsunuz yoksa bir kurt olup onları parçalara ayırmak mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullanırken görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht yürüyüş sırasında yapılan bir dizi konuşmanın 'nefrete teşvik' suçundan soruştulmakta olduğunu duyurdu.

Soruşturmacılar ayrıca atılan sloganlar konusunda da inceleme başlattı.

Aşırı sağcı AfD partisi ise bu akşam için yeni bir eylem çağrısı yaptı ancak gösteride siyasi nitelikli konuşmalar yapılmayacağını belirtti.

HÜKÜMETTEN TEPKİ

Köthen kentindeki gösteride Nazi sloganları atıldı. Slogan ve eylemdeki konuşmalar hakkında soruşturma başlatılırken hükümet sözcüsü "Bu bizi sarsmalı ve öfkelendirmeli" dedi.



Seibert "Köthen'de akşam çekilen görüntüler açıkça Nazi sloganları atıldığını gösteriyor. Bu bizi sarsmalı ve öfkelendirmeli" ifadelerini kullandı.