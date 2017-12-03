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Almanya'da Nazilerin yükselişi

Almanya'da genel seçimden üçüncü çıkan AfD'de, eş başkanlık seçimini partinin 'Naziler' diye anılmasının sebeplerinden biri olan Gauland kazandı.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 13:00..
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Almanya'da Nazilerin yükselişi

Almanya’nın Hannover kentinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin 8'inci Genel Kurulu düzenlendi.

NAZİ HAYRANI

Hannover Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda yapılan seçimde, Jörg Meuthen ve Alexander Gauland partinin yeni eş başkanları oldu.

Seçimde, Meuthen 576 delegenin yüzde 72'sinin, Gauland ise yüzde 67'sini oyunu aldı.

Almanya'da Nazilerin yükselişi

24 Eylül’de Almanya’da yapılan genel seçimlerde 11.5 oranında oy alarak 3. büyük parti olan AfD federal mecliste 80 sandalye kazanmıştı.

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Öte yandan genel kurul, aşırı sağ karşıtlarınca protesto edildi. "Aşırı sağ ve sağ popülizme karşı protesto" sloganıyla şehir merkezinde düzenlenen gösteriye 6 binin üzerinde gösterici katıldı.

Almanya'da Nazilerin yükselişi

Genel kurul öncesinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmıştı. Polis, genel kurula giden yolları kapatmaya çalışan protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullanmıştı. Çıkan olaylarda birçok polis ve gösterici yaralanmıştı.

Almanya'da Nazilerin yükselişi

Almanya'da Nazilerin yükselişi

Almanya'da Nazilerin yükselişi

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