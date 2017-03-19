Almanya'da Öcalan posteri açanlar soruşturulacak iddiası

Geçtiğimiz günlerde Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere eyaletlere bir yazı gönderdi ve PKK'ye ait flama ve sembollerin kullanılmasına izin verilmemesini istedi. Yasaklanan semboller arasında sarı bez üzerindeki Abdullah Öcalan posteri de yer alıyor.

NEVRUZ BAYRAMI'NI BAHANE ETTİLER

Dün ise Frankfurt'ta Nevruz Bayramı'nı bahane ederek bir araya gelen terör sempatizanları, teröristbaşının fotoğraflarını taşıdı.

HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan polis sözcüsü Frankfurt'taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin veya yasaklı diğer simgelerin olduğu bayrak taşıyanlar hakkında hukuki adımlar atılabileceğini söyledi.

Bu kişiler hakkında "muhakkak soruşturma açılacağını” söyleyen polis sözcüsü, kaç kişiye soruşturma açılacağını bilmediğini söyledi.

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FRANKFURT POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Frankfurt Polisi neden görüntü kaydı aldığını ve topluluğa neden müdahale etmediği ile ilgili Twitter hesabı üzerinden dün bir açıklama yapmıştı. "Savcılığın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz” diyen Frankfurt Polisi açıklamasında "Belgelemeyle ifade ve toplanma özgürlüğü ile ilgili temel hakların kullanılmasını tehlikeye sokmadan, ceza kovuşturmasını güvence altına alıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Polis "toplanma hakkının barışçıl bir biçimde kullanılması tehlikeye atmamak için” böyle bir yolun tercih edildiğini duyurmuştu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan polis sözcüsü de polisin gösteriye gerilimi tırmandırmamak için müdahale etmediğini belirtti. Sözcü bu tür durumlarda polisin "tehlikeyi bertaraf etme cezai soruşturmadan önce gelir" prensibiyle hareket ettiğini ifade etti.

ANKARA'DAN TEPKİ

Almanya'daki Nevruz kutlamasında Öcalan posterlerinin ve PKK bayraklarının açılması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı.

"SAMİMİYETSİZ YAKLAŞIMI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine gözyumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür. Öte yandan, terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye'nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır. Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz. Tepkimiz Almanya'nın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" denildi.