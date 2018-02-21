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Almanya'da okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

Almanya Dortmund'da 38 öğrencinin bulunduğu bir servis, aracın üzerine gelmesi üzerine duvara çarparak durabildi. Yaralanan öğrenciler tedaviye alındı.

İHA | 21.02.2018 - 18:44..
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dortmund şehrinde 38 öğrenciyi taşıyan bir okul servisi, seyir halindeyken bir aracın üzerine doğru geldiğini fark edip araçtan kaçmak isterken önce bir kamyonete ardından da duvara çarptı.

YARALILAR TEDAVİDE

Öğrencilerden 19’unun yaralandığı kazada, otobüse çarpan aracın sürücüsü ve 47 yaşındaki otobüs şoförü ile 59 yaşında bir öğretmenin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Almanya'da okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

Dortmund polis sözcüsü Oliver Peiler, kaza sonucunda tramvay hattı ile trafik ışıklarının hasar gördüğünü belirterek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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