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Almanya’da okulda namaz kılmak yasaklandı

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentindeki Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.

02.03.2017 - 12:44
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ALMANYA

Namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarına karşı "kışkırtı oldukları" gerekçesiyle bu kararı aldığını duyuran okul yönetimi, yasağın yazılı olarak öğretmenlere bildirildiğini kaydetti.

UYMAYANLAR OKUL İDARESİNE BİLDİRİLECEK

Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "okuldaki barışı zedeleyecek hareketler" karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesinde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.

Almanya’da okulda namaz kılmak yasaklandı

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