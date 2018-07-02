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Almanya'da papazları yenen imamlar kupayı kaldırdı

Dortmund kentinde Müslüman ve Hristiyan din görevlileri arasında oynanan futbol karşılaşmasını 4-2 Müslümanlar kazandı.

AA | 02.07.2018 - 08:01..
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Hoeschpark Stadyumu'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki maçı Yahudi hakem yönetti.

4-2 KAZANDILAR

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabaka, heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu. Maçta, Müslüman din görevlileri rakibini 4-2 mağlup etti.

13 yıldır her yıl düzenlenen kupayı bu yıl Müslüman din adamları kazandı. Müslüman din adamları, önemli olanın dostluk, anlayış ve centilmenliğin kazanması olduğunu belirtti.

Almanya'da papazları yenen imamlar kupayı kaldırdı

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