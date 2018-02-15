Almanya'da PKK yandaşlarına gösteri yasağı

Terör örgütü PKK'nın destekçilerine Almanya'dan yasak geldi. Almanya hükümeti, gösterilerin ardından Türk vatandaşlara, çevre esnaflara ve kendilerini durdurmak isteyen polislere saldıran PKK yandaşlarına gösteri yasağı getirdi.

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı.

KÖLN VE LEVERKUSEN'DEKİ GÖSTERİLER YASAKLANDI

Köln Emniyet Teşkilatı, NAV-DEM'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

ALMANYA'DA POLİSE SALDIRMIŞLARDI

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak polisle çatışmıştı.