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Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis

PKK'nın Almanya'daki yöneticilerinden Ahmet C, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24.01.2017 - 20:13
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Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

ÖRGÜTE FİNANS YARDIMI TOPLUYORDU

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

KARAR TEMYİZE AÇIK

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı. PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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