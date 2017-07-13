Almanya'da PKK yöneticisine hapis

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.

30 AYDIR ÖRGÜTTE AKTİFTİ

Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi. Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi. PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.