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Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması için eylem yapan terör yandaşları, FEMEN üyeleri gibi soyundu.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 14:47..
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Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede 1595 teröristi yok etti.

AFRİN'DEN ÇEKİLİN EYLEMİ

Bölgedeki operasyonlar kararlı bir şekilde devam ederken, terör yandaşları buldukları tüm fırsatlarda Afrin'e düzenlenen operasyonun durması için eylem düzenliyor.

Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

FEMEN GİBİ SOYUNDULAR

Terör yandaşlarının son durağı ise Almanya oldu. Ülkede sık sık terör örgütü PKK için eylem düzenleyen örgüt yandaşları bu kez farklı bir tarz sergiledi.

Terör yandaşları, FEMEN üyeleri gibi vücutlarına yazılar yazıp çıplak eylem yaptı.

Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

Almanya'da PKK'lılardan çıplak eylem

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