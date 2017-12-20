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Almanya’da polis araçlarında ’Nazi sembolü' tartışması

Almanya'da Nazi yanlısı ve ırkçı faaliyetler halen varlığını sürdürürken, polis araçlarında bulunan bir sembol, ırkçılık karşıtlarını ayağa kaldırdı.

İHA | 20.12.2017 - 17:17..
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Irkçılık, yaşadığımız bu dönemin en büyük sorunlarından biri. Özellikle Almanya'da yoğun olarak yaşanan bu problem çok kez halkın eleştirilerine neden olmuş, bu yüzden protestolar dahi düzenlenmiş.

Son günlerde ortaya çıkan bir durum, bu ırkçı karşıtı grupları oldukça sinirlendirdi.

Almanya’da polis araçlarında ’Nazi sembolü' tartışması

POLİS ARAÇLARINDA NAZİ SEMBOLÜ

Almanya’nın Saksonya eyaletinde yeni hizmete giren zırhlı polis panzerlerindeki sembolün Nazi sembolüne benzetilmesi tartışmalara neden oldu.

Almanya’da polis araçlarında ’Nazi sembolü' tartışması

Yeni üretilen zırhlı panzerlerin koltuklarında yer alan semboller, Nazi Almanyası’nın sembolünü anımsatıyor. Bazı siyasi parti temsilcileri, Survivor R adı verilen zırhlı araçların koltuklarında kullanılan Gothic yazı tipinin kullanılmasına anlam veremediklerini belirtirken, eyalet parlamentosundaki Yeşiller Partisi üyeleri eyalet hükümetinden nakış işlemini başlatan kişinin bulunmasını istediler.

Almanya’da polis araçlarında ’Nazi sembolü' tartışması

YASAKLANAN YAZI TİPİ KULLANILDI

Söz konusu Gothic yazı tipi, Hitler’in Kavgam kitabının ön sözünde kullanılmış, daha sonra yasaklanmıştı. Kamuoyunda oluşan olumsuz yorumlar neticesinde söz konusu sembollerin kaldırılması istendi.

Almanya’da polis araçlarında ’Nazi sembolü' tartışması

"Survivor R" adlı zırhlı araç 11 personel taşıyabiliyor. Rheinmetall ve kamyon üreticisi MAN ile birlikte geliştirilen özel aracın terörle mücadelede kullanılacağı ifade edildi. Zırhlı aracın üretiminden sorumlu firma Rheinmetall ise olayla ilgili sessizliğini koruyor.

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