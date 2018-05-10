Almanya'da polis karşıtı gösteri

Bavyera eyalet hükümetinin yeni yasal düzenlemeler ile polislere sunduğu sınırsız imkanlar, halkın sabrını taşırdı. Bazı durumlarda polislere el bombası taşıma keyfiyeti bile getiren yasayı protesto için halk Münih'te toplandı.

POLİS KARŞITI EYLEM

Binlerce kişi Münih kent meydanında polis karşıtı gösteri düzenledi. Ellerinde pankartlar ile yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, polis karşıtı sloganlar attı. İşaret fişekleri yakarak protesto gösterileri yapan kalabalık, yeni yasaya karşı geldi.

Göstericilerin eylem yaptığı sırada polisler de eylemcilerin çevresini sardı. Olası bir duruma karşı müdahaleye hazır bekleyen polisler tetikteydi. Bazı yollar polis araçları tarafından trafiğe kapatıldı.

"GESTAPO POLİS"

Bavyera hükümetinin talimatıyla getirilen yeni yasa, polisleri adeta birer gestapoya çeviriyor. Polislerin sebepsiz yere ortam dinleme yapabilmesine müsaade veren bu yasa, süresiz keyfi gözaltılara da izin veriyor.

Yasanın hazırlanmasında büyük rol oynayan eski Bavyera Başbakanı Horst Seehofer'in simdi Federal İçişleri Bakanı olması nedeniyle, ülkedeki polis yasasının genel olarak sertleştirilmesinden ve polislere sağlanan bu yetkilerin onları birer Nazi subayına çevirmesinden endişe duyuyor.

Alman polisi halihazırda zaten sert bir yapıya sahip olurken, yeni yasanın daha da ölümcül müdahalelere olanak tanıması Almanları panikletiyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Alman polislerinin G20 zirvesinde ortaya koyduğu sert müdahaleler, ağır yaralanmalara neden olmuştu.