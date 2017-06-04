Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

Savaş Kabasakal'ın yakınları ve arkadaşları polis şiddetine karşı Höchst Polis Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi.

“Polis! Kardeşimi neden öldürdünüz?” yazılı pankart taşıyan maktulün kardeşi Hakan Kabasakal'a bir süre sonra polis ekipleri engel oldu. Basın mensuplarına ve eyleme katılanlara kimlik sorgulaması yapan polisler, bir süre kardeş Kabasakal’la konuştuktan sonra eylemin sonlandırılmasını istedi.



Eylem öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabasakal, ağabeyinin polis şiddetiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.



Perşembe günü saat 15.00'te polis ekiplerinin ağabeyinin kaldığı eve geldiğini anlatan Kabasakal, şunları söyledi:



"Ağabeyim eşinden ayrılmak üzereydi ve ev ona göre büyük olduğu için mahkeme kararıyla evi boşaltmak durumundaydı. Polisler, perşembe günü saat 3’te evi boşaltmalarını istemişti. Ben polislerden 15 dakika önce eve geldim abime evi boşaltırken yardımcı olmak için. Ben eve gelir gelmez ağabeyim duşa girdi. Ondan sonra ben polislerin camdan geldiğini gördüm, onlar zile basmadan indim kapıyı açtım. Ağabeyim duştan çıkınca, üzerinde sadece küçük bir havlu vardı. Yatak odasına geçti. Bir süre niye çıkmam lazım falan diye sorarken polisler bize dışarı çıkın diye bağırdı. Kapı kapanmak üzereyken polisin biri ağabeyime arkadan saldırdı o anda kapı kapandı. Sesler geldi. Biz caddeye çıktık cam açıktı. Sesler duyuldu.10 dakika ağabeyimin ve polislerin sesini duyduk. Sonra ses kesildi."





"POLİS, 2 SAAT SONRA AĞABEYİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Ardından evin önüne ambulans geldiğini dile getiren Kabasakal, “Ağabeyim aşağıya inmeyince yetersiz bir ambulans geldi. Daha sonra büyük ambulans geldi, Demek ki yanlış malzemeyle gelmişler. Polisten önce cevap alamadık ancak 2 saat sonra polis bize evin girişinde ağabeyimin vefat ettiğini söyledi. Fakat nasıl ve ne şekilde öldüğünü söylemedi." ifadelerini kullandı.



Ağabeyinin oldukça uysal ve kendi halinde bir insan olduğunu vurgulayan Kabasakal, eve gelen polislerin ise oldukça saldırgan olduklarını dile getirdi.



Kabasakal ayrıca ağabeyinin otopsisinin yapıldığını ancak sonucu henüz öğrenemediklerini sözlerine ekledi.



Frankfurt Polisi ise yaptığı kısa yazılı açıklamada, olaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığını duyurdu.



Öte yandan, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun da olayla yakında ilgilendiği ve aileye destek olduğu öğrenildi.