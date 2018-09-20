Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Hambach Ormanı'nda linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecileri görüntülemek isteyen bir gazeteci, 20 metre yükseklikteki ağacın üzerindeki barakadan düşerek yaşamını yitirdi.

Gazetecinin ölümü sonrası İçişleriBakanlığı Hambach Ormanı'nda çevrecileri çıkartmak için polis tarafından yapılan operasyonun durdurulduğunu açıkladı.

"DEVAM EDEMEYİZ"

İkinci bir emre kadar tüm operasyonların durduğunu belirten Kuzey Ren Vestfalya İçişlieri Bakanı Reul, "Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz" dedi.

Gazetecinin ölümüyle ilgili bir açıklama da Aachen polis sözcüsü Paul Kemen'den geldi. Kemen, "Şunun altını çizmek zorundayım, bu talihsiz kazanın polisin ormandaki barakaları temizleme çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

Almanya'da gazeteci ağaçtan düştü VİDEO

POLİS ŞİDDETİ

İçişlieri Bakanlığının sözleri her ne akdar operasyonların durduğunu gösterse de yeniden başlaması durumunda şiddetin katlanarak artacağını gösteriyor. Öyle ki, silahsız eylemcilere karşı gözaltında bile sert müdahalelerde bulunan polisler, olası bir operasyon durumunda şiddeti katlayacak.

Alman polisi eylemcileri sürükleyerek gözaltına almış, tekme tokat dayak atmıştı.

HAMBACH ORMANI EYLEMLERİ

Hambach Ormanı'ndaki eylemler 7. gününde devam ediyor. Hambach Ormanı'nı kurtarmak için çevreciler 51 adet baraka inşa etti. Polis şimdiya kadar 39 barakayı kaldırdı.

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarının yüzde 90'ının linyit madeni çıkarmak için kesildiğini belirten çevreciler, kalan ağaçları korumak için mücadele veriyor.