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Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Hambach ormanında ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere yönelik operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetti. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı operasyonları durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 13:07..
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Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Hambach Ormanı'nda linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecileri görüntülemek isteyen bir gazeteci, 20 metre yükseklikteki ağacın üzerindeki barakadan düşerek yaşamını yitirdi.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Gazetecinin ölümü sonrası İçişleriBakanlığı Hambach Ormanı'nda çevrecileri çıkartmak için polis tarafından yapılan operasyonun durdurulduğunu açıkladı.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

"DEVAM EDEMEYİZ"

İkinci bir emre kadar tüm operasyonların durduğunu belirten Kuzey Ren Vestfalya İçişlieri Bakanı Reul, "Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz" dedi.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Gazetecinin ölümüyle ilgili bir açıklama da Aachen polis sözcüsü Paul Kemen'den geldi. Kemen, "Şunun altını çizmek zorundayım, bu talihsiz kazanın polisin ormandaki barakaları temizleme çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

Almanya'da gazeteci ağaçtan düştü VİDEO

POLİS ŞİDDETİ

İçişlieri Bakanlığının sözleri her ne akdar operasyonların durduğunu gösterse de yeniden başlaması durumunda şiddetin katlanarak artacağını gösteriyor. Öyle ki, silahsız eylemcilere karşı gözaltında bile sert müdahalelerde bulunan polisler, olası bir operasyon durumunda şiddeti katlayacak.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Alman polisi eylemcileri sürükleyerek gözaltına almış, tekme tokat dayak atmıştı.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

HAMBACH ORMANI EYLEMLERİ

Hambach Ormanı'ndaki eylemler 7. gününde devam ediyor. Hambach Ormanı'nı kurtarmak için çevreciler 51 adet baraka inşa etti. Polis şimdiya kadar 39 barakayı kaldırdı.

Almanya'da polislerin orman operasyonu durdu

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarının yüzde 90'ının linyit madeni çıkarmak için kesildiğini belirten çevreciler, kalan ağaçları korumak için mücadele veriyor.

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