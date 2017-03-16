taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.430
USD
3,6841
EURO
3,9514
ALTIN
145,09
PETR
52,4400

Almanya'da protestoculara karşı rögar kapaklarına mühür

55 bin nüfuslu Baden Baden kentinde G- 20 zirvesi cuma günü başlayacak.

16.03.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Baden Baden Belediye Başkanı Margret Mergen, Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaueble, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak.

Zirveye Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, World Bank Group Başkanı Jim Yong Kim gibi çok sayıda ekonomi dünyasın tanınmış simaları zirveye bekleniyor.

Almanya'da protestoculara karşı rögar kapaklarına mühür

Ayrıca bazı devlet başkanları, bakanların katılması tahmin ediliyor. Zirve’ye katılan ülkeler Amerika, Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Çin, İsviçre, Suudi Arabistan, Meksika, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Kore ve AB temsilcilerinden oluşuyor.

2 GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek G- 20 zirvesine Türkiye’den Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılması bekleniyor. Beş kıtadan 65 delegasyonun iki bine yakın üyesiyle, 700 civarında basın mensubu zirveye katılacak.

Almanya'da protestoculara karşı rögar kapaklarına mühür

RÖGAR KAPAKLARI MÜHÜRLENDİ

Baden Baden kentinde binden fazla polis ve özel güvenlik personeli şimdiden zirve için önlemlerini almaya başladı.

Zirvenin yapılacağı ’Kurhaus’ binasının etrafı iki gün önceden polis tarafından ablukaya alındı. Kurhaus bahçesinde zirveye katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Kentte cadde üzerinde rögar kapakları güvenlik nedeniyle mühürlendi. Kurhaus kat garajı zirveye katılan delegasyonlara açık olup halka kapatıldı. Garaj, oteller, toplantı salonları, kentin önemli caddeleri polisler tarafından denetime başlandı. Polis halka “Kimliksiz dolaşmayın” tavsiyesinde bulundu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

80
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

140
Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

65
Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

36
Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

19
Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

154
Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM