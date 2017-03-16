Almanya'da protestoculara karşı rögar kapaklarına mühür

Baden Baden Belediye Başkanı Margret Mergen, Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaueble, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak.

Zirveye Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, World Bank Group Başkanı Jim Yong Kim gibi çok sayıda ekonomi dünyasın tanınmış simaları zirveye bekleniyor.

Ayrıca bazı devlet başkanları, bakanların katılması tahmin ediliyor. Zirve’ye katılan ülkeler Amerika, Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Çin, İsviçre, Suudi Arabistan, Meksika, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Kore ve AB temsilcilerinden oluşuyor.

2 GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek G- 20 zirvesine Türkiye’den Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılması bekleniyor. Beş kıtadan 65 delegasyonun iki bine yakın üyesiyle, 700 civarında basın mensubu zirveye katılacak.

RÖGAR KAPAKLARI MÜHÜRLENDİ

Baden Baden kentinde binden fazla polis ve özel güvenlik personeli şimdiden zirve için önlemlerini almaya başladı.

Zirvenin yapılacağı ’Kurhaus’ binasının etrafı iki gün önceden polis tarafından ablukaya alındı. Kurhaus bahçesinde zirveye katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Kentte cadde üzerinde rögar kapakları güvenlik nedeniyle mühürlendi. Kurhaus kat garajı zirveye katılan delegasyonlara açık olup halka kapatıldı. Garaj, oteller, toplantı salonları, kentin önemli caddeleri polisler tarafından denetime başlandı. Polis halka “Kimliksiz dolaşmayın” tavsiyesinde bulundu.