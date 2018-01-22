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Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

Almanya’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları iki camiye saldırıda bulundu. Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

AA | 22.01.2018 - 17:33..
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Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ve Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne dün gece yapılan saldırılarda, atılan taşlardan cami derneğinin camlarının kırıldığı ve duvarlara yazılar yazıldığı ifade edildi.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

CAMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Minden Yeşil Cami Derneği Başkanı Sabahattin Çiğdem AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen ve kameraların tespit ettiği görüntülere göre maskeli 4 kişinin saldırıda bulunduğunu söyledi.

Cami derneğinin gençlik lokaline boya torbaları ve taşların atıldığını anlatan Çiğdem, duvara "Afrin" ve "intikam" şeklinde yazılar yazıldığını aktardı.

Çiğdem, terör örgütü yandaşlarının cumartesi günü kentte yürüyüş yaptıklarını ve caminin önünden de geçtiklerini belirterek, "Biz ikindi namazını kılıyorduk. Buradan geçerken seslerini yükselttiler. Dün gece de bu olay oldu." diye ekledi.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu arada camiye yönelik yapılan saldırı Bielefeld polis sözcüsü Kathryn Landwehrmeyer tarafından da duyuruldu. Yerel saat ile 02.40'ta meydana gelen olayda saldırganların kim olduğunun bilinmediğini ancak saldırının "siyasi amaçlı" gerçekleştirildiğini düşündüklerini ifade eden Landwehrmeyer, polisin soruşturma başlattığını bildirdi.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

Landwehrmeyer, açık bir tehlike görüldüğünde caminin bulunduğu bölgede daha fazla polisin devriye gezdiğini ve dernek yönetimiyle irtibatta bulunduklarını aktardı.

Leipzig Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı Ömer Mumcu da camiye yönelik saldırının gece yarısı gerçekleştiğini ve ilk olarak cami imamının saldırıyı fark ettiğini belirtti.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

Saldırganların 3-4 kişi olduğunu söyleyen Mumcu, camların kırıldığını, binanın duvarına da terör örgütlerine ait "PKK", "YPG" ve "YPJ" harflerinin yazıldığını belirtti.

Leipzig polisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

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