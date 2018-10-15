Almanya'da rehine krizi

Almanya'da bulunan Köln tren istasyonunda rehine krizi yaşanıyor. Tren istasyonuna oldukça yakın bir bölgede bir kadının rehin alındığı açıklandı.

POLİSLER BÖLGEYE GELDİ

Polis olayla ilgili şu an için daha fazla bilgi vermedi. Alman polisi olay mahalini güvenlik kordonuna aldı. Alman gazeteci Bild, terörle mücadele ekiplerinin olay yerine doğru yola çıktıklarını iddia etti.

TERÖR KARŞITI BİRLİKLER BÖLGEDE

Görgü tanıklarından biri, olay anında silah sesi duyduğunu söylese de Alman polisi olay yerinde silah ateşlenip ateşlenmediği konusunda açıklama yapmazken, olayın terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Alman BILD, terör karşıtı birliklerin de bölgeye gönderildiğini belirtti.