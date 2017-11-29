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Almanya'da restorandan radyoaktif iskambil kartları çıktı

Alman polisi, Berlin'deki bir restorana yaptığı baskında radyoaktif madde içeren iskambil kağıtları buldu.

Ajanslar | 29.11.2017 - 07:18..
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Destelerdeki bazı kartlara sürülmüş olan radyoaktif maddenin hile yapmakta kullanıldığı tahmin ediliyor. Polis bazı oyuncuların, üzerlerinde taşıdıkları gizli dedektörlerle bu "özel" kartları fark edip, oyunda avantaj elde ediyor olabileceğini açıkladı.

Almanya'da restorandan radyoaktif iskambil kartları çıktı

ÇÖP KAMYONUNDAKİ YÜKSEK RADYOAKTİVİTE DİKKAT ÇEKTİ

Radyoaktifli iskambil kağıtları, kentteki atık arıtma tesisine yapılan rutin kontrol sırasında fark edildi.

Yetkililer tesise giren bir çöp kamyonunda yüksek oranda radyoaktivite tespit etti. Polis ekipleri çöp kamyonunu takip ederek, olayın yaşandığı restorana ulaştı.

Restorana düzenlenen baskında, iyot-125 içeren 13 adet iskambil kartı buldu.

Tıpta kullanılan iyot-125'in yarılanma süresi 60 gün. Yani bu maddenin radyoaktivitesinin kaybolması için gerekli süre, diğer birçok radyoaktif maddeninkinden uzun.

İskambil kağıtlarının hangi oyunlarda kullanıldığı bilinmiyor. Restoranın kumar lisansının bulunmadığı açıklandı.

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