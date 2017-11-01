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Almanya'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya’da büyük bir terör saldırısının engellendiğini söyledi.

01.11.2017 - 09:07
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Almanya'nın kuzeyindeki Schwerin kentinde büyük bir bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen bir Suriyeli gözaltına alındı.

BOMBALI SALDIRI YAPACAKTI

Karlsruhe'deki Federal Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Suriyeli'nin temmuz ayından beri Almanya'da tahrip gücü yüksek patlayıcı maddelerle bombalı saldırı planladığı ve somut hazırlıklar içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yamen A. adlı zanlının hedefinin mümkün olduğunca çok insanı öldürmek ve yaralamak olduğu kaydedildi. Bu hedefe ulaşmak için internet üzerinden bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddeler ısmarladığı dile getirildi.

SİPARİŞİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamaya göre, sülfirik asit ve içinde hidrojen peroksit bulunan bir madde ısmarlayan zanlının, bunlarla tahrip gücü yüksek, TATP olarak da bilinen aceton peroksit üretmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.

Almanya'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Ayrıca eylül ayında 10 kilo hidrojen peroksit ısmarladığı, ancak siparişin bilinmeyen bir nedenle iptal edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra zanlının evinde yapılan aramada, uzaktan kumanda yapımında kullanılan maddeler bulunduğu kaydedildi.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, zanlının, kendisini "Halife'nin Askeri” olarak tanıtan bir DEAŞ üyesi ile sosyal medya üzerinden bağlantıda olduğu kaydedildi.

"BÜYÜK BİR TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından yapılan yazılı açıklamada, Schwerin'deki operasyonla "Almanya'da büyük bir terör saldırısının engellendiği” belirtildi. İçişleri Bakanı de Maizere, "doğru zamanda düzenlendiğine” dikkat çektiği operasyonun "kanıtları ortaya koymak için geç, ama tehlikeyi önlemek için yeterince erken olduğunu” kaydetti.

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