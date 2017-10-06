Almanya'da şiddetli kasırga: 7 ölü

Almanya'nın kuzey kesimlerinde özellikle Berlin ve Brandenburg eyaletlerini etkisi altına alan kasırga, hava, kara ve demir yolları ulaşımının felç olmasına yol açtı.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Toplu taşıma araçlarının çalışmadığı başkent Berlin’den ülkenin kuzey, güney ve doğusuna yapılan tren seferleri de iptal edildi.

Kasırga nedeniyle evlerine gidemeyen vatandaşlar Alexanderplatz metro istasyonunda yoğun kalabalığa neden oldu.

KASIRGANIN HIZI 180 KM'Yİ BULDU

Meteoroloji Kurumu, Xavier kasırgasının saatteki hızının zaman zaman 180 kilometreyi bulduğunu açıkladı.

Polis, Brandenburg eyaletinde 4, Hamburg'ta 1, Berlin'de bir ve Mecklenburg-Vorpommern'de bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.