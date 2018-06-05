Almanya'da bir ilkokulda silahlı şüpheli paniği yaşandı. Başkent Berlin'şn Gesundbrunnen bölgesindeki bir ilkokulda silahlı iki şüphelinin görüldüğü iddiası üzerine okul tahliye edildi.

POLİSLER OLAY YERİNİ SARDI

Hemen okuldakilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip otosu geldi. OKulun çevresi otomatik silahlı polislerce çevrelendi. Polislerin gerçekleştirdiği operayson da Berlin Emniyeti'nin resmi sosyal medya hesaplarından da duyruldu.

Almanya'da silahlı şüpheli paniği VİDEO

REHİNE İDDİASI

Okulda rehine bulunduğu iddiaları da bulunurken emniyet yetkilileri bu iddiaya karşı bir açıklamada bulunmadı. Olayın terör mü yoksa münferit bir eylem mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

ÇEVREDEKİLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çevre güvenliği emniyete alınırken, okul etrafına bulunan kişilşer ise tek tek üst aramasından geçirildi.