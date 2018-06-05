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Almanya'da silahlı şüpheli paniği

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir okulda silahlı şüpheli paniği yaşandı. Okulda iki silahlı şüphelinin görüldüğü iddiasıyla okul tahliye edildi, polisler olay yerini çevreledi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 13:57..
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Almanya'da bir ilkokulda silahlı şüpheli paniği yaşandı. Başkent Berlin'şn Gesundbrunnen bölgesindeki bir ilkokulda silahlı iki şüphelinin görüldüğü iddiası üzerine okul tahliye edildi.

Almanya'da silahlı şüpheli paniği

POLİSLER OLAY YERİNİ SARDI

Hemen okuldakilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip otosu geldi. OKulun çevresi otomatik silahlı polislerce çevrelendi. Polislerin gerçekleştirdiği operayson da Berlin Emniyeti'nin resmi sosyal medya hesaplarından da duyruldu.

Almanya'da silahlı şüpheli paniği VİDEO

Almanya'da silahlı şüpheli paniği

REHİNE İDDİASI

Okulda rehine bulunduğu iddiaları da bulunurken emniyet yetkilileri bu iddiaya karşı bir açıklamada bulunmadı. Olayın terör mü yoksa münferit bir eylem mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

Almanya'da silahlı şüpheli paniği

ÇEVREDEKİLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çevre güvenliği emniyete alınırken, okul etrafına bulunan kişilşer ise tek tek üst aramasından geçirildi.

Almanya'da silahlı şüpheli paniği

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