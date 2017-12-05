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Almanya'da sosyal medya paylaşımı suç sayıldı

Berlin Tiergarten mahkemesi, sosyal medyada Türk kökenli Alman vekil Sevim Dağdelen hakkında fikrini paylaşan kişiye para cezası kesti.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:58..
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Almanya'da sosyal medya paylaşımı suç sayıldı

İfade ve basın özgürlüğü diyerek tüm Avrupa'ya ders vermeye kalkan Almanya, içeride başka politikalar izliyor.

ELEŞTİRİYE İZİN YOK

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir baskı altına alındığı ülkede, siyasi isimlerle ilgili yapılan yorumlara karşı anında ceza çıkarılıyor.

FACEBOOK YORUMUNA 1.400 EURO

Son olarak; Türk kökenli Almanı Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dağdelen'e hakaret davasında karar açıklandı.

Facebook'ta yapılan yorumun Sevim Dağdelen'e yönelik hakaret olduğu kabul edilerek sosyal meyda kullanıcısına 1.400 euro para cezası kesildi.

"MAHKUMİYET İYİ BİR GELİŞME"

Mahkeme kararını değerlendiren Dağdelen, “Hakaret veya tehditler yüzünden yapılan suç duyurularının ceza hükümleri ve mahkumiyetlerle sonuçlanması iyi bir gelişme. Bu, internetin cezasız bir alan olmadığını gösteriyor." diyerek baskı ortamını savundu.

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