Almanya'da sosyal medyaya sıkı denetim

Almanya'da 1 Ocak 2018'de yasalaşan sosyal medya kanunu kapsamında, sosyal medya aracılığıyla paylaşılan nefret söylemi ya da diğer yasa dışı içeriklere yer veren içeriklerin, sosyal medya yöneticileri tarafından silinmesi gerekiyor.

İLK KURBAN BAKAN OLDU

Sosyal medyadan suç teşkil edecek paylaşımların hızla ihbar edildiği Almanya'da, eski paylaşımlar da mercek altında.

Almanya Adalet Bakanı olan sosyal demokrat Heiko Maas'ın kendisinin de savunduğu kanun, ayağına dolaştı. Sosyal Demokrat Partili Maas'ın, göçmen Müslümanları aşağılayan bir kitap yazdığı için Sarrazin'i "aptal" olarak nitelediği tweet'inin, yapılan şikayetler sonucunda silindiği öğrenildi. Tweet'in 2010 yılında atılmış olması dikkat çekti.

"TWEET'LEMEYECEĞİM ŞEYLER VAR"

Bakan olmadan önce attığı tweet'in silinmesi üzerine açıklama yapan Maas, tweet'inin silinmesi ile ilgili Twitter'ın kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını belirtirken "Artık tweet'lemeyeceğim şeyler var. Yıllar içinde bunu öğrendim."

24 SAATTE SİLİNMEZSE 50 MİLYON EURO CEZA

Şu an için dünyanın en katı sosyal medya yasası olarak görülen yasaya göre, Facebook ve Twitter, rapor edilen yasa dışı içerikleri rapor edilmesinin akabinde en geç 24 saat içinde silmekle yükümlü. Kaldırılmayan içerikler, 50 milyon euroya (57 milyon dolar) varan cezalara sebep olacak.