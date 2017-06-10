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Almanya'da subayın darbe şakasına suç duyurusu

Silahlı Kuvvetlerin, "darbe çağrısı" yaptığı gerekçesiyle bir asker hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

10.06.2017 - 22:13
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Almanya'da subayın darbe şakasına suç duyurusu

Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin, "darbe çağrısı yaparak suç işlemeye azmettirdiği" gerekçesiyle bir yarbay  hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

SAVUNMA BAKANINI ELEŞTİRMEK İÇİN "DARBE ŞAKASI"

Haberde, söz konusu yarbayın Wildflecken kışlasında 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) misyonu eğitimi sırasında yaklaşık 40 askerin bulunduğu bir ortamda "Alman ordusunda aşırı sağcı eylem planlamakla suçlanan bir çetenin ortaya çıkartılmasından sonra Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in genelleme yaparak tüm orduyu kınamasını" eleştirdiği ifade edildi.

Balkanlar'da ve Afganistan'da görev yapan tecrübeli yarbayın burada  "Askerler ağızlarını açmalı veya darbe yapmalı" dediği aktarılan haberde, olayın Askeri İstihbarat Teşkilatına bildirildiği aktarıldı.

Yarbayın daha sonra konuya ilişkin yazılı bir açıklama sunarak, söz konusu sözlerinin "şaka" olduğunu, bunun da o sırada bu şekilde algılandığını ve orada bulunan askerlerin de bu sözler üzerine güldüğü şeklinde savunma yaptığı  ifade edildi.

MAHKUM OLURSA HAPİS YA DA PARA CEZASI

Haberde ayrıca olay sırasında orada bulunan tüm askerlerin  ifadelerinin de alındığı belirtildi.

Bonn Savcılığının söz konusu yarbay hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar vereceği, askerin mahkum edilmesi durumunda ordudan atılarak hapis veya para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Savunma Bakanı Leyen, kendisini sığınmacı olarak kaydettirerek  Almanya'da ırkçı saldırı planlamaktan tutuklanan üsteğmen Franco A. olayı ortaya  çıktıktan sonra Alman ordusunu eleştirerek, "Alman ordusunun bir duruş sorunu ve  muhtemelen çeşitli düzeylerde bir yönetim zaafı var." ifadesini kullanmıştı.

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