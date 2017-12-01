Almanya’da şüpheli paket paniği

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Bağcılar'da 5 dakikada 100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile ticari aracın birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Bahçeli'nin özel röportaj verdiği Nazlı Çelik'i kıskanan Fatih Portakal, "Bahçeli sadece Nazlı'ya konuşuyor" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, FBI'a yalan söylediğini ve Rusya ile görüştüğünü itiraf etti.

Trump'ın eski danışmanı Flynn itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Semih Özakça'nın tahliyesinin ardından tutukluğu devam eden Nuriye Gülmen hakkında da karar çıktı.

Çanakkale'de kuyumcunun duvarını kırarak içeri içeri giren hırsızlar, altınları ve saatleri alıp kaçtı.

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 CHP belgeleri basınla paylaştı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında elindeki dekontların gerçek olduğunu iddia ederek bunları kamuoyunun tartışmasına açtı.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

5 Graham Fuller hakkında yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CIA’in eski başkan yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı.

6 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.