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Almanya’da şüpheli paket paniği

Almanya’nın Postdam kentinde Noel pazarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İHA | 01.12.2017 - 21:08..
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Almanya’nın Postdam kentinde Noel pazarında şüpheli paket bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi tahliye ederken, bomba imha uzmanları şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı.

ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Yetkililer, olayla ilgili inceleme çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, şüpheli pakette patlayıcı madde bulunmadığını bildirdi.

Almanya’da şüpheli paket paniği

Öte yandan Berlin’de geçtiğimiz yıllarda Noel pazarına tırın girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

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