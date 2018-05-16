Almanya'da terminatör polis yasası meclisten geçti

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Polis Yasası'nda yapılan yeni düzenlemelere yönelik tepkiler sürüyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin, muhalefetin tüm eleştirilerine rağmen eyalet meclisinden geçirmeyi başardığı yasa, polislere kapsamlı yetkiler tanıyor.

MECLİS ONAYLADI

Eyalet meclisinde Salı akşamı 67'ye karşı 89 oyla kabul edilen Polis Yasası polislerin müdahale etme hızından, DNA taramasına ve üniformalara yerleştirilen vücut kamerasının kullanma kapsamının genişletilmesine kadar birçok tartışmalı nokta içeriyor.

TARTIŞMALI POLİS YASASI

Polis Yasası'ndaki düzenlemeler, mevcut yasanın Avrupa veri koruma standardına ve Federal Emniyet Teşkilatı Yasası’na uyumlu hale getirilmesi kapsamında hayata geçirildi. Ancak yasayı eleştirenler, diğer eyaletlerde polis yasasında yapılan değişikliklerle karşılaştırıldığında Bavyera'da meclisten geçen Polis Yasası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana polise en sert yetkileri tanıdığını belirtiyor.

POLİSE TERMİNATÖR YETKİLERİ

Polis Yasası, Bavyera güvenlik güçlerine sınırsız imkanlar veriyor. Şüphelilerin DNA izlerini inceleyebilme, vücut kamerası kullanımı, keyfi ortam dinlemeleri, kişisel verilere izinsiz erişim ve el bombası taşıma gibi çok sayıda yetkilerin kolayca kullanımına olanak sağlıyor.



