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Almanya'da terör alarmı

Almanya yeni yıla büyük kutlamalarla birlikte girdi. Kutlamalara kadar diken üstünde duran Almanya'da polisler başkent Berlin'i ablukada tuttu.

REUTERS | 01.01.2018 - 09:09..
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Almanya'da terör alarmı

Aralık ayının başında, Almanya'da terör saldırısı endişesiyle beton bloklu, ağır silahlı polisli önlemler alınmış, olası bir DEAŞ eylemi önlenmeye çalışılmıştı. Özellikle Noel'den sonra azalması beklenen önlemler dün geceye kadar sıkı sıkıya uygulandı.

Berlin adeta abluka altındaydı.

Almanya'da terör alarmı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkent Berlin'de terör önlemleri üst düzeydeydi. Ağır silahlı polislerin beton blokların arkasında nöbet tuttuğu bölgede neredeyse kuş uçurtulmadı.

Almanya'da terör alarmı

Brandenburg kapısının da bulunduğu Parsier Platz meydanını ablukaya alan polisler, meydana girmek isteyen ziyaretçilerin üstlerini didik didik aradı.

Almanya'da terör alarmı

ALMANYA'DA TERÖR EYLEMLERİ

Geçtiğimiz yıl Avrupa için oldukça sorunlu bir yıl olmuştu. Noel ve yılbaşında Avrupa genelinde gerçekleştirilen araçlı eylemler nedeniyle bu yıl beton bloklu önlemler alan Almanya, teröre karşı son ana kadar diken üstündeydi.Almanya'da terör alarmı

Almanya sokaklarında terör önlemleri öyle bir düzeye çıkartılmıştı ki neredeyse Berlin, Bağdat'a dönmüş, korku iklimi hakim kılınmıştı.

Almanya'da terör alarmı

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