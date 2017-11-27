Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

Avrupa'yı sarsan terör korkusu yılbaşı etkinliklerinin yaklaşması ile daha da arttı. Almanya'nın Bochum ve Münih kentlerinde araçlı terör saldırılarına karşı yerleştirilen beton bloklar, Başkent Berlin'de de uygulamaya sokuldu.

Berlin'in kalabalık merkezleri beton bloklar ile çevrelendi.

BAŞKENT TEYAKKUZDA

Geçtiğimiz yıl Berlin’de, çalıntı bir tırın Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından, bu sene bütün pazarlardaki sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Özellikle Bochum'da kent merkezinde bulunan kalabalık alanlar, dev bariyerler ile örülürken bu hazırlıklar başkent Berlin'e de kaydı.

YILBAŞI RUHU İLE KAPLI BETON DUVARLAR

Bochum'da dikkat çekmemesi ve telaşa neden olmaması için hediye paketi süsü verilen beton bloklar, Berlin'de de benzer bir yöntem ile kamufle edilmeye çalışıldı. Noel'in geleneksel rengi olan kırmızı beyaza boyanan önleyici bloklar, meydanlardaki yerlerini aldı.