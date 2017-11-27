taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.032
USD
3,8948
EURO
4,6569
ALTIN
162,65
PETR
63,7600

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

Almanya'da yaklaşmakta olan yılbaşı etkinlikleri için terör karşıtı hazırlıklar devam ediyor. Başkent Berlin'de terör hazılıkları başladı.

REUTERS | 27.11.2017 - 17:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'yı sarsan terör korkusu yılbaşı etkinliklerinin yaklaşması ile daha da arttı. Almanya'nın Bochum ve Münih kentlerinde araçlı terör saldırılarına karşı yerleştirilen beton bloklar, Başkent Berlin'de de uygulamaya sokuldu.

Berlin'in kalabalık merkezleri beton bloklar ile çevrelendi.

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

BAŞKENT TEYAKKUZDA

Geçtiğimiz yıl Berlin’de, çalıntı bir tırın Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından, bu sene bütün pazarlardaki sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

Özellikle Bochum'da kent merkezinde bulunan kalabalık alanlar, dev bariyerler ile örülürken bu hazırlıklar başkent Berlin'e de kaydı.

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

YILBAŞI RUHU İLE KAPLI BETON DUVARLAR

Bochum'da dikkat çekmemesi ve telaşa neden olmaması için hediye paketi süsü verilen beton bloklar, Berlin'de de benzer bir yöntem ile kamufle edilmeye çalışıldı. Noel'in geleneksel rengi olan kırmızı beyaza boyanan önleyici bloklar, meydanlardaki yerlerini aldı.

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

Almanya'da terör korkusu Başkent'i sardı

İlginizi Çekebilir
Time Inc. 1,8 milyar dolara satılıyor
ABD medya şirketi Meredith'in, Time dergisinin sahibi Time Inc. şirketini 1,8 milyar dolara satın alacağı bildirildi.
Myanmar'da TRT World çalışanlarına yeni suçlamalar
Myanmar'da 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlamalar yöneltildi.
Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu
Almanya’da ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.
74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü
Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

349
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

79
Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

148
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

188
Esad rejiminin işkence bilançosu

Esad rejiminin işkence bilançosu

48
Memurlara müjde: 2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

Memurlara müjde: 2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

396
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM