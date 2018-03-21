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Almanya'da terör tatbikatı

Avrupa'da terör olayları dindi ancak, Almanya'nın korkusu geçmek bilmedi. Frankfurt tren istasyonunda terör tatbikatı yapıldı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 12:54..
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Almanya'da terör tatbikatı

Almanya geçtiğimiz yıllarda terör eylemleri ile sarsılmış, yılbaşına girerken de noel pazarları ve meydanlarda üst düzey önlemler alınmıştı. Avrupa'da nerdeyse terör eylemlerinin sonu geldi ancak Avrupalıların korkusu geçmek bilmedi.

Alman polisi Frankfurt'ta DEAŞ baskını provası gerçekleştirdi.

Almanya'da terör tatbikatı

TREN GARINDA PROVA

Frankfurt tren garını prova seti olarak belirleyen Alman polisleri, senaryoyu canlandırdı. Senaryo gereği DEAŞ'lı teröristler istasyonu basıyor, sivilleri rehin alarak bazılarını da yaralıyor. Tam bu esnada olay yerine gelen terör önleyici birlikler ile teröristler arasında çatışma çıkıyor.

Almanya'da terör tatbikatı

GERÇEĞİ ARATMADI

Alman polisleri ve terörist kılığına giren kişilerin mühimmatları da neredeyse gerçeği ile bire bir şekilde ayarlanmıştı. her ayrıntının düşünüldüğü tatbikat, gerçek bir terör sahnesini aratmadı.

Yerde yatan rehine ve yaralılar da adeta gerçekmişçesine kendilerine biçilen rolü oynadılar.

Almanya'da terör tatbikatı VİDEO

Almanya'da terör tatbikatı

Gaz bombaları ile teröristleri etkisiz hale getiren Alman özel kuvvetleri, senaryo gereği baskın gerçekleştirdikleri istasyonda teröristleri püskürtmeyi başarıyor, sivilleri kurtarıyor.

Almanya'da terör tatbikatı

PKK'YA SES ÇIKARTMIYORLAR

Almanya'nın terör tatbikatı, DEAŞ konusunda yaşadıkları travmayı halen atlatamadıklarının bir göstergesi oldu. Ancak bir ayrıntı akıllarda soru işareti bırakıyor: Öyle ki, Orta Doğu'nun çöllerine hapsolan DEAŞ kendi sonu ile baş etmeye çalışırken değil Avrupa'ya gidip eylem yapmak, topraklarından dışarı bile çıkamıyor adeta sonunu yaşıyor.

Almanya'da terör tatbikatı

Fakat mevcut durumda DEAŞ'a karşı tatbikat yapan Alman yönetimi; sokakları yakıp yıkan, etrafı talan eden, Afrin bahanesiyle terör propogandası yapan PKK yanlılarına karşı ses çıkartmamayı tercih ediyor. Bu durum da Almanya'nın terör konusundaki "çifte standardını", bir diğer değişle "iki yüzlülüğünü" gözler önüne seriyor.

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