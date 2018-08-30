Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

1 Putin'in Batı'da popüler olmasının 3 nedeni Avusturya basını Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili ilginç bir araştırma yayınladı.

2 Atatürk’ün tarihe kazınan 20 sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözleri var ki geleceğe adeta ışık tutuyor. İşte o sözlerden bazılar.

3 İpek Tanrıyar yaşadığı tacizi anlattı Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını canlı yayında anlattı.

4 Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar Balıkesir'in Gönen ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, bir kişiden aldıkları para ve altınlarla kaçmaya çalıştı.

5 Üniversiteyi tanımak kaygıyı azaltıyor Okul başlamadan önce, yaşayacağınız şehri, okuyacağınız okulu, kampüsü ve bölümünüzün akademik kadrosunu tanımak ilk süreçteki kaygıyı azaltıyor.

6 Bengü ve Selim Selimoğlu dünyaevine girdi Ünlü şarkıcı Bengü, bir süredir birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile düzenlenen törenle evlendi.