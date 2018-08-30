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Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Başkan Erdoğan için yazılan hakaretleri silen bir Türk vatandaş, olay yerindeki terör yandaşlarına gereken cevabı verdi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 10:22..
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Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikildi.

Almanya'daki aşırı sağcı gruplar heykelin üzerine hakaret ve ırkçılık içeren yazılar yazdılar.

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk VİDEO

HAKARET İÇEREN YAZILARI SİLDİLER

Ancak orada bulunan Türk vatandaşlarımız olay yerine giderek heykelin üzerindeki ırkıçı yazıları sildi. Bu sırada Erdoğan ve Türkiye nefretiyle dolu PKK yandaşları da olay yerindeydi.

"NANKÖRSÜNÜZ"

Türk vatandaşı terör yandaşlarına gereken cevabı şöyle verdi, "Bodrum'da, Antalya'da yemesini içmesini biliyorsunuz, yediğiniz çanağa da s.çmasını biliyorsunuz. Nankörsünüz."

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

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