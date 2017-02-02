Almanya'da terör yürüyüşü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

MERKEL'DEN TERÖRLE MÜCADELE SÖZÜ

Merkel; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, PKK dahil terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirileceğinin konuşulduğunu söyledi.

Merkel'den terörle mücadele sözü VİDEO

ALMANYA'DA PKK YÜRÜYÜŞÜ

Merkel'in terörle mücadelede bu açıklamaları yaptığı anlarda Almanya'da farklı bir durum vardı.

Bir araya gelen terör sempatizanları, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı flamalarla yürüyüş yaptı, Alman polisleri ise izlemekle yetindi..