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Almanya'da tüm yollar paralı olacak

1 Temmuz'dan itibaren Almanya'daki tüm otoyolların ücretleri, 7,5 tonun üzerindeki araçlar için tüm ulusal karayollarını kapsayacak şekilde genişletilecek.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 13:20..
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Genişletilmiş otoban uygulamasının, 2022’ye kadar otobanlardan elde ettiği geliri büyük ölçüde artırmayı hedefleyen Almanya’nın bu doğrultuda attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor.

"TÜRK NAKLİYECİSİNE CİDDİ BİR YÜK GETİRİYOR"

Almanya’daki genişletilmiş otoban uygulaması ile ilgili bilgi veren DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Almanya'daki otoyol ücretlerinin tüm ulusal karayollarını kapsaması ile birlikte Türk nakliyecisinin kullandığı yaklaşık 13 bin km’lik paralı yol 53 bin km’ye çıkacak. Bu uygulama, maliyeti aşağı çekmek için otoban dışında alternatif güzergahlara yönelen Türk nakliyecisine ciddi bir yük getiriyor.

Almanya'da tüm yollar paralı olacak

"ALMANYA OTOBAN GELİRLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR"

Almanya sınırlarında ortalama 1900 km yol yapan Euro 5 sınıfı bir ticari araç, ücretli otobandan çıkarak alternatif güzergahlara yönelirse şu anda 214 avro ödüyor. Bu rakam 1 Temmuz’dan sonra 263 avro olacak. Bu yaklaşık yüzde 22 maliyet artışı demek. Almanya, bu uygulamayla ticari araçları ücretli otoban üzerinden ayrılmadan seyretmeye teşvik ederek, otoban gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Almanya'da tüm yollar paralı olacak

Öte yandan, araç Almanya içinde daima ücretli otobanı kullanıyorsa bu yeni uygulama maliyetleri pek değiştirmeyecek. Almanya otobanlarında geçiş kutusu olmayan, ödemelerini nakit veya kart ile yapan araçların, kutu almalarını ve başvurularını geciktirmeden yapmalarını öneriyoruz. Zira, kutu alımı için başvurularda yoğunluk yaşanması bekleniyor” diye uyardı.

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