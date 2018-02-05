Almanya'da Türk aile evinde ölü bulundu

1 Dikmetaş köyü PKK'dan temizlendi TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Dikmetaş köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

2 Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nda havanlı saldırı neticesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

3 Hırsızlık çetesi Baykuşlar çökertildi İstanbul'da 97 adrese girerek 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan ve kendilerine 'Baykuşlar' adını veren çete üyeleri gözaltına alındı.

4 Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler Bodrum'da son 3 gündür hava sıcaklıklarının artmasının ardından, ilçe sakinleri sahile akın etti, bazı kişiler de deniz keyfi yaptı.

5 Süper Lig takımlarının piyasa değerleri Süper Lig'de devre arası transfer döneminin kapanmasıyla kulüplerin birçok kulübün de kadrosu yeniden şekillendi. İşte gelen ve giden oyunculardan sonra Süper Lig takımlarının piyasa değeri...

6 Askeri üsse giden yoldaki metrelerce kar güçlükle aşıldı Hakkari İl Özel İdare ekipleri Yüksekova'da bulunan Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu uzun çalışmalar sonucu güçlükle açtı.