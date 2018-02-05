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Almanya'da Türk aile evinde ölü bulundu

Almanya'nın Esslingen şehrinde yaşayan 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü olarak bulundu.

AA | 05.02.2018 - 17:42..
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almanya

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü bulunduğunu söyledi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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