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Almanya'da Türk doktorun muayenehanesine ırkçı saldırı

Mönchengladbach'ta bir Türk doktorun muayenehanesini giren bıçaklı saldırgan, ırkçı sözler sarf ederek bir kişiyi yaraladı.

AA | 06.07.2018 - 23:01..
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Mönchengladbach polisinden yapılan açıklamada dün sabah 8.30 sıralarında Bismarck caddesindeki Türk doktorun muayenehanesine gelen 56 yaşındaki bir kişinin içerde bulunanları tehdit ettiği daha sonra sıra bekleyen bir hastayı hafif yaraladığı ifade edildi.

Almanya'da Türk doktorun muayenehanesine ırkçı saldırı

"BURSA İSLAMCILARIN MUAYENEHANESİ Mİ?"

Alman medyasının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberde ise saldırganın, "Burası İslamcıların muayenehanesi mi" diyerek önce doktorun asistanlarını tehdit ettiği daha sonra da bekleme odasında kendisine engel olmak isteyen bir hastayı bıçakla yaraladığı belirtildi.

Polis saldırganı gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türk doktorun muayenehanesinde biri Afganistan, diğeri İran kökenli iki doktorun daha çalıştığı belirtildi.

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