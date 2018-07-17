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Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı

Almanya'nın Heilbronn kentinde Türklere ait bir fırına düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA | 17.07.2018 - 21:28..
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Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait fırına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi gelerek silahla ateş etti.

"IRKÇI BİR SALDIRI"

İş yeri sahibi Alper Yıldırmaz'ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, saldırı esnasında iş yerinde olmadıklarını belirterek, "Polis bunun ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi. İş yerinin ismi 'Stefans' yani Alman ismi. Kasiyerimiz başörtülü olduğu için bir ırkçı tarafından bu saldırı yapılmış olabilir." dedi.

Hiç kimseyle bir husumetleri bulunmadığını anlatan Atilla Yıldırmaz, 6 ay önce dükkanda bir soygun gerçekleştiğini onun dışında başka bir olay olmadığını dile getirdi.

Almanya'dan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası kararından henüz bir hafta bile geçmeden böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Yıldırmaz, konunun bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı VİDEO

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