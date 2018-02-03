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Almanya'da Türk vatandaşları PKK'lıları çıldırttı

Almanya'nın başkenti Münih'te terör örgütü PKK'nın yandaşları gösteri düzenledi. Türk vatandaşları ise kalabalık gruba karşı sessiz kalmayarak karşılık verdi.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 22:56..
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Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyonu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarınca çeşitli provokasyonlarla protesto ediliyor.

TÜRK VATANDAŞLARI, TERÖRİSTLERE SESSİZ KALMADI

Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın başkenti Münih'te ellerindeki paçavralarla gösteri düzenledi.

Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlar atan terör yandaşlarına Türkler de sessiz kalmadı. Türk Bayraklarıyla tepki gösteren vatandaşlar, teröristleri çıldırttı.

Almanya'da Türk vatandaşları PKK'lıları çıldırttı VİDEO

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