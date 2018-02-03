Almanya'da Türk vatandaşları PKK'lıları çıldırttı

Afrin'de teröristler tarafından bir tanka saldırı yapıldı. Saldırıda 5 askerimiz şehit düştü.

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Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

Kendisine karşı Ali Cengiz oyunlarının çevrildiğini ifade eden İnce, "O kurultayı başlarına yıkarım, 700'ün üzerinde oyla genel başkan olacağım" dedi.