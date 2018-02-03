Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyonu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarınca çeşitli provokasyonlarla protesto ediliyor.
TÜRK VATANDAŞLARI, TERÖRİSTLERE SESSİZ KALMADI
Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın başkenti Münih'te ellerindeki paçavralarla gösteri düzenledi.
Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlar atan terör yandaşlarına Türkler de sessiz kalmadı. Türk Bayraklarıyla tepki gösteren vatandaşlar, teröristleri çıldırttı.
Almanya'da Türk vatandaşları PKK'lıları çıldırttı VİDEO