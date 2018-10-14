Almanya'da uçak kalabalığın üstüne düştü

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' doğal yaşam alanına bırakıldı. Çöl varanı, Türkiye'nin en büyük sürüngeni olarak biliniyor.

Tekirdağ'da babasının fırından aldığı ekmeğin içinde yara bandı olduğunu fark eden Cengizhan Küpçü, "Mide bulantısından yemek bile yiyemedim o akşam karnım aç yattım" dedi.

Almanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde kalabalığın üstüne düştü. Kazada can kayıplarının olduğu kaydedildi.

1 İran yerli Lamborghini Murcielago üretti İranlı mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak, meraklıların ilgisine sundu.

2 Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi Kiralık ev bakan ünlüler furyasına Merve Boluğur da dahil oldu. Dolar kurları nedeniyle evini değiştirmek isteyen Boluğur, beğendiği bir evin kirası karşısında şaşkınlık yaşadı.

3 Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma Münbiç'te ABD askerleri ile TSK ortak devriyeye hazırlanmak için Gaziantep'te bir araya geldi.

4 Arda Türkiye'den özür dileyecek Berkay'la yaşadığı kavga nedeniyle bir süredir gündemi meşgul eden Arda Turan, Başakşehir yönetiminden ve takım arkadaşlarından helallik istedi. Ancak kulübün tavrı Arda'nın beklediği gibi olmadı.

5 İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 13 yaralının tedavileri sürüyor.

6 81 ilde eş zamanlı trafik denetimi Trafik canavarlarına karşı başlatılan savaş sonrası denetimler artık daha sıkı yapılıyor. Ayrıca cezalar da artırılacak.