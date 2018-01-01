Almanya’da yabancı devlet adamlarına hakaret suç değil

Alman komedyen Jan Böhmermann, 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF’deki Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir şiir okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti Böhmermann’ın 103’üncü maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti.

ALMANYA'DA YABANCI DEVLET ADAMLARINA HAKARET, ARTIK SUÇ DEĞİL

Hakareti sanat ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiren Ceza Kanunu’ndaki 103. maddenin kaldırılması için ülke genelinde kampanya başlatılmıştı. Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu işleyenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Bir kişi hakkında 103’üncü maddeden dava açılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyordu. Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinin iptal edilmesi ile hakaret suç olmaktan çıkarıldı.

Eyalet Temsilciler Meclisinden bugün yapılan açıklamada, "yabancı devlet adamlarına hakaret" suçunu düzenleyen 103’üncü maddenin Ceza Kanunu’ndan çıkartıldığı belirtildi.