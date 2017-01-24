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Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

İslam ve göçmen karşıtı ”Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar”, Dresden şehrinde bulunan Neumarkt Meydanı'nda toplandı.

24.01.2017 - 01:41
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Göstericiler "İslam" ve göçmenler aleyhine sloganlar atıp, pankartlar taşıdılar.

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

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