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Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler
İslam ve göçmen karşıtı ”Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar”, Dresden şehrinde bulunan Neumarkt Meydanı'nda toplandı.
24.01.2017 - 01:41
Haberler
Dünya
Göstericiler "İslam" ve göçmenler aleyhine sloganlar atıp, pankartlar taşıdılar.
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